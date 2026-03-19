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19.03.2026 06:31:28

SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS präsentierte Quartalsergebnisse

SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS lud am 17.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresviertel hatte SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS 0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,51 Prozent auf 761,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS 851,2 Millionen CNY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,430 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS 0,280 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 3,20 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 5,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,450 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 3,36 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at

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