SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,12 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 965,1 Millionen CNY gegenüber 846,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at