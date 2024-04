Silvio Denz: Neue Michelin-Sterne für Zürich?

Zu Besuch im Genuss-Imperium des Schweizer Unternehmers und Sammlers: In Schottland präsentiert der Lalique-Hauptaktionär den neuen Aberturret-Gin und ein privates Gästehaus in Gehdistanz zu seiner Destillerie The Glenturret mit integriertem Zweisterne-Restaurant. Im Interview mit finews.ch erklärt Silvio Denz, warum die Whisky-Preise weiter steigen und was er im Florhof in Zürich vorhat. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Zum vollständigen Artikel