17.08.2026 06:31:29

SIM Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SIM Acquisition A präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at

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