SIM Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SIM Acquisition A hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,070 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Redaktion finanzen.at