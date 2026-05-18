SIM Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SIM Acquisition A ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SIM Acquisition A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei SIM Acquisition A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at