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18.05.2026 06:31:29
SIM Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
SIM Acquisition A ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SIM Acquisition A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei SIM Acquisition A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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