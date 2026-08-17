SIM Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SIM Acquisition A präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SIM Acquisition A 0,070 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at