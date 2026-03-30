SIM Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SIM Acquisition A stellte am 27.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SIM Acquisition A 0,090 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen EPS wurden 0,580 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SIM Acquisition A 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at