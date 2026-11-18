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18.11.2026 06:31:28
SIM Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SIM Acquisition A hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.at
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