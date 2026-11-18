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18.11.2026 06:31:28
SIM Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
SIM Acquisition A hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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