Simbhaoli Sugars hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -4,97 INR. Ein Jahr zuvor waren -2,460 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Simbhaoli Sugars im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,23 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,62 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at