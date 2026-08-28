Simbhaoli Sugars vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Simbhaoli Sugars hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,00 INR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 4,000 INR ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 2,11 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 2,11 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at