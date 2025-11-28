Sime Darby Bhd (Malaysia: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sime Darby Bhd (Malaysia hat am 27.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Sime Darby Bhd (Malaysia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,03 Milliarden MYR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,26 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,055 MYR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 18,26 Milliarden MYR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at