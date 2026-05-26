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26.05.2026 06:31:29
Sime Darby Bhd (Malaysia präsentierte Quartalsergebnisse
Sime Darby Bhd (Malaysia hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 MYR je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Sime Darby Bhd (Malaysia mit einem Umsatz von insgesamt 15,75 Milliarden MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,31 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren, um 3,44 Prozent verringert.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,077 MYR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 16,99 Milliarden MYR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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