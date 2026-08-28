Sime Darby Bhd (Malaysia veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sime Darby Bhd (Malaysia hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 MYR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,110 MYR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,90 Prozent auf 16,71 Milliarden MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,76 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,260 MYR gegenüber 0,300 MYR je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 69,47 Milliarden MYR – das entspricht einem Abschlag von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 70,06 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,209 MYR je Aktie sowie einem Umsatz von 70,94 Milliarden MYR gelegen.

Redaktion finanzen.at