Sime Darby Plantation Bhd Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sime Darby Plantation Bhd Registered präsentierte am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Sime Darby Plantation Bhd Registered hat ein EPS von 0,08 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,080 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Sime Darby Plantation Bhd Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,69 Milliarden MYR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,82 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at