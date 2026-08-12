Sime Darby Plantation Bhd Registered legte Quartalsergebnis vor

Sime Darby Plantation Bhd Registered ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sime Darby Plantation Bhd Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Sime Darby Plantation Bhd Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 MYR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,37 Prozent auf 4,94 Milliarden MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,17 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at