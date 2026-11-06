Sime Darby Plantation Bhd Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sime Darby Plantation Bhd Registered hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 MYR gegenüber 0,140 MYR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,39 Milliarden MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,41 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at