Sime Darby Plantation Bhd Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sime Darby Plantation Bhd Registered hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,14 MYR. Im letzten Jahr hatte Sime Darby Plantation Bhd Registered einen Gewinn von 0,110 MYR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 5,41 Milliarden MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sime Darby Plantation Bhd Registered 5,27 Milliarden MYR umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,136 MYR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 5,41 Milliarden MYR geschätzt.

Redaktion finanzen.at