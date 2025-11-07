|
07.11.2025 06:31:29
Sime Darby Plantation Bhd Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sime Darby Plantation Bhd Registered hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,14 MYR. Im letzten Jahr hatte Sime Darby Plantation Bhd Registered einen Gewinn von 0,110 MYR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 5,41 Milliarden MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sime Darby Plantation Bhd Registered 5,27 Milliarden MYR umgesetzt.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,136 MYR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 5,41 Milliarden MYR geschätzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.