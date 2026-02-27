Sime Darby Plantation Bhd Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sime Darby Plantation Bhd Registered hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,50 Milliarden MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,26 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,360 MYR beziffert. Im Vorjahr hatte Sime Darby Plantation Bhd Registered 0,310 MYR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sime Darby Plantation Bhd Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,90 Milliarden MYR. Im Vorjahr waren 19,83 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at