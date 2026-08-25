Sime Darby Property Bhd Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sime Darby Property Bhd Registered hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 MYR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Sime Darby Property Bhd Registered 1,16 Milliarden MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,06 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at