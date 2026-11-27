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27.11.2026 06:31:29
Sime Darby Property Bhd Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sime Darby Property Bhd Registered hat am 26.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Sime Darby Property Bhd Registered hat ein EPS von 0,02 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sime Darby Property Bhd Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden MYR im Vergleich zu 1,21 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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