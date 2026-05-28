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28.05.2026 06:31:29
Sime Darby Property Bhd Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sime Darby Property Bhd Registered hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Sime Darby Property Bhd Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 MYR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 799,2 Millionen MYR – das entspricht einem Minus von 8,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 871,6 Millionen MYR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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