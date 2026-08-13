Similarweb gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Similarweb lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 77,2 Millionen USD – ein Plus von 8,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Similarweb 71,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at