Similarweb legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Similarweb hat am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 72,8 Millionen USD – ein Plus von 10,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Similarweb 65,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,390 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 282,60 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Similarweb 249,91 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at