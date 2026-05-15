Similarweb: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Similarweb hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 73,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 67,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at