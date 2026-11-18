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18.11.2026 06:31:28
Similarweb stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Similarweb präsentierte in der am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Similarweb ein EPS von -0,050 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 83,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 71,8 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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