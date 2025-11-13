|
Similarweb verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Similarweb hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 71,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,7 Millionen USD in den Büchern standen.
