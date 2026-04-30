Siminn hf stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Siminn hf ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Siminn hf die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 ISK gegenüber -0,080 ISK im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Siminn hf mit einem Umsatz von insgesamt 7,06 Milliarden ISK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,00 Milliarden ISK erwirtschaftet worden waren, um 0,79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at