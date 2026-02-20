20.02.2026 06:31:28

Siminn hf: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Siminn hf äußerte sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 ISK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 ISK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siminn hf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,09 Milliarden ISK. Im Vorjahresviertel waren 7,29 Milliarden ISK in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,660 ISK beziffert, während im Vorjahr 0,540 ISK je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 28,00 Milliarden ISK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Siminn hf einen Umsatz von 27,19 Milliarden ISK eingefahren.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
