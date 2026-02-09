Simmonds-Marshall: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Simmonds-Marshall hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,87 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,18 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 599,0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 21,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 492,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

