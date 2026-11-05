Simmonds-Marshall legte Quartalsergebnis vor

Simmonds-Marshall ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Simmonds-Marshall die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,46 INR gegenüber 3,38 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 744,9 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 586,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at