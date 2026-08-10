Simmonds-Marshall stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Simmonds-Marshall äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,42 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,00 INR je Aktie erzielt worden.

Simmonds-Marshall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 646,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 535,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at