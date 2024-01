Simmons First National A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Simmons First National A gab am 24.01.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,400 USD gegenüber 0,640 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Simmons First National A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 197,8 Millionen USD im Vergleich zu 237,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,40 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 826,30 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 887,38 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD und einen Umsatz von 845,46 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at