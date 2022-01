Simmons First National A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Simmons First National A präsentierte am 27.01.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,520 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,570 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 199,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 199,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,53 USD. Im letzten Jahr hatte Simmons First National A einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Simmons First National A mit einem Umsatz von insgesamt 783,35 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 888,26 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -11,81 Prozent verringert.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 2,44 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 786,81 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at