22.01.2026 06:31:28
Simmons First National A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Simmons First National A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Simmons First National A 0,380 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,90 Prozent zurück. Hier wurden 358,8 Millionen USD gegenüber 369,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,770 USD. Im Vorjahr waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 57,05 Prozent auf 1,46 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 626,80 Millionen USD gelegen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
