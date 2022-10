Simmons First National A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Simmons First National A hat am 25.10.2022 die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,640 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Simmons First National A 0,730 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 236,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 193,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at