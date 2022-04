Simmons First National A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Simmons First National A stellte am 28.04.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde mit 0,590 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,590 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,08 Prozent auf 187,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 191,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at