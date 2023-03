Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Simon Haus wird neuer CEO der Intershop-Gruppe



30.03.2023 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

30. März 2023 Ad hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Der Verwaltungsrat der Intershop Holding AG freut sich mitteilen zu können, dass er an seiner heutigen ordentlichen Sitzung Simon Haus zum CEO der Gesellschaft ernannt hat. Er wird per 1. Juli 2023 in die Dienste der Intershop eintreten. Simon Haus verfügt über ein Diplomingenieurs-/Bachelorstudium in Bauprozessmanagement der Berner Fachhochschule Bern (Dipl. Ing FH/BA 2007) und einen Master of Advanced Studies in Real Estate Management der Universität Zürich. Mit Simon Haus gewinnt Intershop einen ausgewiesenen Immobilienexperten mit beeindruckendem Leistungsausweis in der Projektentwicklung und im Assetmanagement. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, in Simon Haus den geeigneten Nachfolger gefunden zu haben. Mit seiner fundierten theoretischen Ausbildung, seiner mehr als 20jährigen Berufserfahrung, seiner Innovationskraft und der breiten Führungserfahrung kann er die Kontinuität und die gezielte Weiterentwicklung der Intershop-Gruppe sicherstellen. Anhang Kurzlebenslauf von Simon Haus Kontakt Ernst Schaufelberger, Präsident des Verwaltungsrats

Unternehmensporträt Intershop ist ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes und in der Schweiz tätiges Immobilienunternehmen, das vorwiegend in kommerzielle Liegenschaften investiert. Das Portfolio am 31.12.2022 umfasste 49 Liegenschaften mit einer vermietbaren Fläche von rund 517000 m² und einem Marktwert von rund 1.4 Milliarden Schweizerfranken. Intershop investiert vornehmlich im Wirtschaftsraum Zürich, im Genferseegebiet und entlang der Hauptverkehrsachsen. Das Portfolio kombiniert hohe Ertragskraft und Sicherheit dank nutzungsgemässer und geografischer Diversifikation mit einem beachtlichen Mehrwertpotenzial in den entwicklungsfähigen Liegenschaften. Agenda 22.08.2023 Publikation Halbjahresbericht 2023 mit Online-Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten Download Ad hoc-Mitteilung (PDF) Ad hoc announcement, English version (PDF)

