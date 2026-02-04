Simon Property Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Simon Property Group gab am 02.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,19 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Simon Property Group im vergangenen Quartal 1,79 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Simon Property Group 1,58 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 7,55 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,72 Prozent auf 6,36 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at