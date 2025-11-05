Simon Property Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Simon Property Group äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,60 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at