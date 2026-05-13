Simon Property Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Simon Property Group hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,38 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Simon Property Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,76 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at