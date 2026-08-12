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12.08.2026 06:31:29
Simon Property Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Simon Property Group hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,69 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Simon Property Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,79 Milliarden USD im Vergleich zu 1,50 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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