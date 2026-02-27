Simpac mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Simpac hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,27 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Simpac ein EPS von -91,000 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 345,03 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Simpac einen Umsatz von 247,19 Milliarden KRW eingefahren.

In Sachen EPS wurden 270,50 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Simpac 506,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 785,06 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1 177,62 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at