Simpac hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 135,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 40,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 403,42 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 301,27 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at