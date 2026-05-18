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18.05.2026 06:31:29
Simpac veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Simpac hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 35,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Simpac einen Gewinn von 71,00 KRW je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 315,35 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 230,24 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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