Simplex: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Simplex hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 11,43 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Simplex 11,51 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 16,99 Milliarden JPY gegenüber 14,34 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at