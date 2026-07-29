Simplex: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Simplex hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 10,05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,14 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at