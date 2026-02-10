|
Simplex Castings: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Simplex Castings hat sich am 07.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Simplex Castings hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,33 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,74 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,80 Prozent zurück. Hier wurden 475,3 Millionen INR gegenüber 479,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
