Simplex Castings: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Simplex Castings veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,42 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Simplex Castings ein EPS von 4,62 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 88,61 Prozent auf 554,1 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 293,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at